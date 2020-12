Bauaufträge für 1,36 Millionen Euro

Wertheim.Das derzeit größte Bauvorhaben der Stadt befindet sich auf dem Wartberg. Neben der Sanierung der Otfried-Preußler-Schule und dem Bau einer Mensa steht der Umbau des ehemaligen Kirchenzentrums zu einem Gemeinschaftszentrum an. Hier sollen unter anderem weitere Räume für die Ganztagesschule und die Kleinkindbetreuung entstehen. Wie Christian Melzer, Abteilungsleiter Referat Hochbau, am Montag den Mitgliedern des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt mitteilte, laufen zur Zeit die Arbeiten am Dach der Schule. Der Rohbau für die Mensa ist erstellt. „Hier könnten wir demnächst Richtfest feiern“, meinte Melzer in Blick auf die Corona-Vorschriften.

Damit die Arbeiten am zukünftigen Gemeinschaftszentrum aufgenommen werden können, vergab der Ausschuss insgesamt acht Aufträge für Dachdecker-, Verglasungs- und Trockenbauarbeiten, Außenanstrich, Brandschutzelemente, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsinstallationen für eine Gesamtsumme von 1,36 Millionen Euro. Neben Firmen aus Faulbach, Höpfingen und Schwäbisch Hall erhielt die Firma Prokopp aus Reicholzheim gleich drei Mal den Zuschlag. Das Unternehmen wird die Sanitärinstallation, die Lüftungsinstallation und die Heizungsinstallation übernehmen.

Herausgenommen aus der längeren Vergabeliste wurden am Montag lediglich die Elektroinstallationen. Hier sollen die Sicherheiten des günstigsten Bieters, der Firma Udo Lermann aus Marktheidenfeld, noch einmal auf Anraten der Ausschussmitglieder überprüft werden. Lermann machte zuletzt durch Spartenschließung und Umstrukturierung auf sich aufmerksam. In diesem Fall will die Stadt nun eine Gewährleistungsbürgschaft einholen und sich das Angebot eines weiteren Unternehmens noch einmal genauer anschauen. Zum wiederholten Mal wurde im Ausschuss erklärt, wie die Entscheidungsfindung für den jeweiligen Zuschlag zustande kommt. hei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020