Bart samt Schmuck abgeschnitten

Wertheim.Ein 36-Jähriger wurde in Wertheim in der vergangenen Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen zwei und vier Uhr morgens ausgeraubt. Der Mann war in den frühen Morgenstunden in der Eichelgasse unterwegs, als er von hinten niedergeschlagen wurde und das Bewusstsein verlor.

Als er wieder zu sich kam, fehlten ihm etwa 30 Zentimeter seines Bartes, sowie eine darin verflochtene Perlenkette. Ebenfalls fehlten eine Stahlkette und die Armbandage des Mannes. pol

