Bargeld und Gitarren erbeutet

Wertheim.Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8 Uhr, Zutritt zu dem Biergarten einer Gaststätte in der Mühlenstraße in Wertheim. Von dort aus gelangten die Täter über eine nicht verschlossene Tür in die Gaststätte und entwendeten Bargeld, Werkzeuge, zwei Gitarren, zwei Fahrzeugschlüssel und eine Küchenmaschine. Geflüchtet sind die Eindringlinge zu Fuß über den Biergarten in die Friedleinsgasse. Für den Transport des Diebesgutes wurde unter anderem ein alter Kinderwagen mit einer Wanne aus Korbgeflecht der Gaststätte benutzt. Eine Küchenmaschine ließen sie zurück und stellten diese vermutlich für den Abtransport bereit. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 09342/91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019