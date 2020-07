Ballon flog bis Crailsheim

Elsbeth Dosch (sitzend) und weitere Teilnehmer freuten sich über die Gewinne, die Marianne Rösner von der Straßengemeinschaft „Steintaler“ mitbrachte. © Steintaler

Nassig.Im Rahmen der Jubiläumsfeier „20 Jahre Steintaler Spielplatz“ fand im vergangenen Jahr auch ein Luftballonwettbewerb statt. Nahezu 200 Luftballone wurden mit einer Karte versehen und aufsteigen lassen. Jeder Teilnehmer war natürlich gespannt, wohin die Reise seines Ballons wohl geht und ob der eigene auch gefunden wird.

Nachdem die Corona-Regelungen einen früheren Termin nicht zugelassen hatten, wurde nun diese Frage beantwortet und die glücklichen Teilnehmer des Ballon-Wettbewerbs geehrt. Insgesamt sind acht Karten an die Organisatoren des Spielplatzfests zurückgeschickt worden. Am weitesten schaffte es der Luftballon von Elsbeth Dosch. In Crailsheim-Onolzheim ist ihm letztlich die Luft ausgegangen.

Auch alle anderen schlugen offensichtlich diese Richtung ein. Was Marianne Rösner von derNassiger Straßengemeinschaft „Steintaler“(Ortsteile Steingasse und Im Tal) anhand der Fundorte auf einer Karte dokumentierten konnte. Wobei in Tauberbischofsheim die kürzeste Flugstrecke endete. An alle erfolgreichen “Ballonfahrer“ übergaben die „Steintaler“ dann im Rahmen einer kleinen Feier ein Präsent. stei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020