Bäcker, Bauherr und dann Schultheiß

Michael Matzer war Bäcker, Bauherr, Baumeister, Schultheiß. Er hat die Geschicke Wertheims im 16. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt. Er war schon so etwas wie ein echter Unternehmer.

Wertheim. Er muss ein sehr unternehmender Mann gewesen sein, der die Geschicke der Vaterstadt im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts mit geprägt hat: Michael Matzer, Bäcker war er von Beruf. Geboren wurde Matzer wahrscheinlich 1532 als Kind aus der zweiten Ehe des Vaters mit Ottilia Kreßmann. 1553 kam er ins hiesige Bürgerrecht und hat damals seine erste Ehe geschlossen. Sein gleichnamiger Vater, Bürger 1507 und ebenfalls Bäcker, hatte seinen Sitz im Viertel über der Tauber. Vom Sohn wissen wir aus dem Jahr 1589, dass er seine Liegenschaft, Haus und Hinterhaus, gegenüber dem Holzkircher Hof (Vorgänger des Bronnbacher Hofs, Maingasse 24) besaß. Es sind die heutigen Gebäude Maingasse 19 und Gerbergasse 2.

An Ersterem findet sich, nach Umbau an die Schmalseite der Fassade versetzt, ein Inschriftstein von 1556 mit Bäckersymbol. Es ist reizvoll, sich vorzustellen, dass Michael Matzer der Bauherr war, der das Haus damals neu errichten ließ.

1562 saß Matzer bereits im äußeren Rat. Er war aktiv an den Verhandlungen beteiligt, die am 11. März dieses Jahres zu dem bekannten Vertrag, dem „Königsteiner Kontrakt“ führten, in dem der neue Stadtherr, Graf Ludwig zu Stolberg-Königstein, und die Bürgerschaft ihre Verbindlichkeiten regelten.

In zwei Perioden, von 1568 bis 1570, übte Matzer die Funktion des jüngeren Bürgermeisters aus, ehe er in den inneren Rat, das Stadtgericht, aufstieg. Hier hat er als älterer Bürgermeister 1578 bis 1579 gewirkt.

Zuvor war ihm mit der Regie über den Bau des Engelsbrunnens 1574 eine gewichtige Aufgabe zugefallen. Da er damals das Amt des städtischen Baumeisters bekleidete, hatte er nicht nur für die gesamte Durchführung dieses vom Rat in Auftrag gegebenen Bauvorhabens zu sorgen und die Bauaufsicht zu führen, sondern auch die Baukosten zu verrechnen und zu verzeichnen.

Rechnungsband erhalten

Der im Stadtarchiv wohl erhaltene stattliche Rechnungsband gewährt umfassend Einblick in die von Matzer erbrachte Arbeit. Eine verdiente Auszeichnung bedeutete sein auf dem Westpfeiler des Brunnens aufgestelltes Standbild. Mit dem beigegebenen Rätselspruch hält er den Betrachter durch die Jahrhunderte bis heute in Atem.

Nach so vielen Bewährungsproben nimmt es nicht Wunder, dass nach dem Tod des langjährigen Schultheißen Peter Heußlein am 17. August 1590 die Wahl der Landesherrschaft auf Michael Matzer als Nachfolger fiel. In seinen sechs Amtsjahren ereigneten sich 1595/96 außergewöhnliche Turbulenzen, als der in die Regentenfamilie eingeheiratete Freiherr von Crichingen sich– wenngleich vergeblich – auch Eigenmächtigkeiten gegenüber der Bürgerschaft herausnehmen wollte. Das „Braune Buch“ weiß ausführlich darüber zu berichten. Diese zeitgenössische Stadtchronik meldet den Tod Matzers zum 1. Januar 1598. Nach den Zeilen des Kirchenbuches ist er jedoch am 22. Dezember 1597 gestorben. Hat man ihn vielleicht erst an Neujahr zu Grab getragen? DIese Frage bleibt offen. Außer seinem Sitz in der Maingasse besaß Matzer weitere Liegenschaften: ein Haus in der Eichelgasse und zwei Gebäude am sogenannten Fischstaden, der heutigen Rechten Tauberstraße. Von einem dieser beiden heißt es 1589, es sei „ein Gerbhauß“ gewesen.

Dass Matzer diesen Umbau kurz vorher veranlasst hatte, zeigt eine Bauinschrift des früheren Hauses an der Rechten Tauberstraße 5, die beim Abriss geborgen und ungefähr an gleicher Stelle im Neubau der Volksbank wieder eingebaut wurde. In der Mitte zweier Rundbögen finden sich Matzers Initialen M M, seine Hausmarke und die Jahreszahl 1588.

Zum dritten Mal verheiratet

Nach dem Tod seiner ersten Frau hatte Michael Matzer am 13. November 1582 Dorothea Höniger geheiratet; sie starb im Mai 1596. Schon ein halbes Jahr später schloss der Schultheiß die dritte Ehe mit der verwitweten Regina Müller aus Werbach. Im Heiratsvertrag wurde ihr für den Fall von Matzers Tod das Hinterhaus Gerbergasse 2 als Witwensitz zugewiesen. Dass sie später nach Werbach zurück zog und das Haus vermietete, verstieß gegen die Abmachungen und führte neben anderen Klagen 1609/10 zum Prozess.

Aus den beiden ersten Ehen Matzers waren mindestens 15 Kinder hervorgegangen, von denen allerdings nur vier aufwuchsen. Sohn Balthasar aus erster Ehe wurde Tuchscherer und 1591 Bürger. Er heiratete zweimal jeweils eine Braut aus Waldenhausen, und dies veranlasste ihn schließlich, seinen Wohnsitz dorthin zu verlegen.

Auseinandersetzung ums Erbe

Aus des Schultheißen zweiter Ehe stammten die Töchter Anna und Margaretha sowie Sohn Tobias. Anna wurde 1603 Frau des Eisenkrämers Hans Daucher, der bei den unausbleiblichen Erbauseinandersetzungen die gewichtigste Rolle spielte. Tochter Margaretha war zuerst mit Goldschmied Michael Behm, danach mit Apotheker Johann Dilman verheiratet.

Tobias, von Beruf Bäcker wie der Vater, ehelichte am 14. Januar 1610 Agnes, eine Tochter des Zacharias Fridel (Friedlein) in Reicholzheim. Dies bewirkte, dass auch er aus der Stadt weg zog und in Reicholzheim sesshaft wurde.

1617 war er dort bereits jüngerer Bürgermeister. Von einem ihm um 1620 geborenen Sohn Michael († 1691) leitet sich die zahlreiche Matzer-Nachkommenschaft ab, die bis heute als Reicholzheimer Familie gilt, ihre Wurzeln jedoch in Wertheim hat.

