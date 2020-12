Backen und Basteln für die Senioren

Sachsenhausen.Da Corona-bedingt keine Seniorentreffen mehr stattfinden, haben sich die Frauen vom „Netzwerk Sachsenhausen“, dem Frauenkreis und dem Besuchsdienst zusammengetan und sich für die Senioren etwas einfallen lassen. Gute Geister waren in Heimarbeit zu Gange, um Plätzchen zu backen, Sterne zu basteln und all die leckeren und schönen Dinge für die Senioren Sachsenhausens hübsch zusammenzupacken.

In den nächsten Tagen werden die Tütchen verteilt. So hoffen die Verantwortlichen, ein wenig Adventslicht in die Herzen zu bringen. Man wünsche sich ein baldiges Treffen im Gemeindehaus bei guter Gesundheit, hieß es.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020