Autofahrerin verlor Kontrolle

Urphar.Auf der Kreisstraße zwischen Urphar und Böttigheim ging am Donnerstagmorgen ein Überholvorgang schief. Nach Angaben der Polizei war ein 33-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Urphar unterwegs und setzte dazu an, einen Lkw zu überholen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Opel einer 63-Jährigen.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und fuhr ins Bankett. Wegen des rutschigen Untergrunds brach der Wagen aus und streifte anschließend die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn. Der Opel wurde abgewiesen, querte erneut die Straße und rollte schließlich eine Böschung hinab. Erst auf einer Wiese kam das Auto schließlich zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt, ihr Wagen musste allerdings abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020