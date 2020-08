Autofahrer verwechselt Ampel

Wertheim.Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Wertheim, weil sich ein Mann vermutlich mit einer Ampel vertan hatte. Der 69-Jährige war gegen 9 Uhr mit seinem Auto von Bestenheid kommend in Richtung Wertheim unterwegs.

An der Spessartkreuzung hielt der Mann an, weil die Ampel auf Rot geschaltet war. Als diese Grün zeigte, fuhr er los, woraufhin sein Pkw mit einem Multivan einer 34-Jährigen kollidierte. Es stellte sich heraus, dass der 69-Jährige vermutlich versehentlich auf die Ampel für Rechtsabbieger geachtet hatte und dann davon ausging Grün zu haben.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. pol

