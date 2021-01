Auto beschädigt und anschließend geflüchtet

Bestenheid.Ein bislang unbekannter Autofahrer hat bereits am Montag, 28. Dezember, im Zeitraum von 10.45 bis 11.45 Uhr einen weißen Mercedes GLK auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bestenheid beim Ein- oder Ausparken vorne rechts am Kotflügel beschädigt. Das teilt die Polizei nun mit.

Der Schaden wurde demnach auf 2000 Euro beziffert. Der geschädigte Besitzer des Fahrzeugs hatte den Schaden allerdings zunächst nicht bemerkt, weshalb der Sachverhalt erst jetzt bekannt wurde, so die Mitteilung weiter.

Die Spurensicherung ergab blaue Lackreste, welche vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, in Verbindung setzen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2021