Austausch über Geschäftsverlauf und Zukunftsprojekte

Wertheim.Landrat Reinhard Frank und Wirtschaftsförderer Rico Neubert haben die Unternehmen Pink GmbH Thermosysteme und Vermop Salmon GmbH in Wertheim besucht und sich über die Unternehmen, aktuelle Projekte sowie Produkte informiert.

Die Geschäftsführung der Pink GmbH Thermosysteme, Andrea Althaus und Friedrich Pink, empfing Landrat Frank am Standort Bestenheid. 1979 gegründet, feiert das Unternehmen dieses Jahr 40 Jahre Pink GmbH Thermosysteme und wird von Andrea Althaus in der zweiten Generation geführt. Das Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeiter.

Zum Produktspektrum gehören Systeme zum vakuumgestützten Löten, Sinteranlagen, Niederdruckplasma-Anlagen für die Oberflächenbehandlung sowie Anlagen für die Trocknungs- und Prozesstechnik. Pink arbeitet international und liefert weltweit Anlagen und Systeme nach Kundenanforderung.

Zur Pink-Gruppe gehört neben der Pink GmbH Thermosysteme auch die Pink GmbH Vakuumtechnik, die vakuumtechnische Sonderanlagen, UHV-Systeme für Linearbeschleuniger, Ionenstrahl-Therapieanlagen, Präzisionsbeschichtungsanlagen und Dichtheitsprüfanlagen sowie Vakuum-Lötöfen bis zu Standard-Vakuumkomponenten produziert.

Die Vermop Salmon GmbH wurde 1927 von Max Salmon gegründet. Mittlerweile führt Dirk Salmon das Familienunternehmen in der dritten Generation. Die Hauptzentrale befindet sich in Gilching bei München. Hier sind unter anderem die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die Prototypenkonstruktion angesiedelt, während die Produktion in Wertheim stattfindet. Das Unternehmen beschäftigt 380 Mitarbeiter und ist international aufgestellt. Bekannt ist das Unternehmen für seine Wischmop- und Reinigungswägen.

Der kaufmännische Geschäftsführer Oguz Tekin erläuterte Landrat Frank die Digitalisierung der Reinigungsbranche. Eine eigens entwickelte Software auf dem Reinigungswagen ermögliche Transparenz im Reinigungsprozess. Somit können professionelle Gebäudereiniger sämtliche Ressourcen im Sinne der Qualität optimieren. Näheres zu den Produkten der Vermop Salmon GmbH und deren Herstellung erfuhr Landrat Frank beim Rundgang durch die Produktionshalle.

Neben dem Leistungsportfolio der Unternehmen wurden auch aktuelle regionalpolitische Themen angesprochen. So ging es beispielsweise um den ÖPNV und die Beruflichen Schulen im Landkreis. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung ist die Fachkräftegewinnung für beide Unternehmen ein zentrales Thema. Landrat Frank sagte zu, die Hinweise eines Unternehmerkreises zur Ausleihe von Mitarbeitern innerhalb der Wertheimer Firmen an die Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim weiterzugeben.

„Es freut mich, so gut aufgestellte und innovative Unternehmen im Main-Tauber-Kreis zu wissen“, sagte der Landrat.

