Austausch über berufliche Fragen

Wertheim.Auch im September veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken in Kooperation mit dem Frauenverein einen offenen Frauentreff zu beruflichen Fragen. Am Dienstag, 24. September, findet von 16 bis 18 Uhr das „Café Startklar“ in die Räume des Frauenvereins im Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, statt. Interessierte Frauen haben die Möglichkeit, sich in ungezwungener Runde über ihre beruflichen Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Austausch und der Vernetzung. Die Treffen beinhalten kurze Inputs von Silke Diehm, der Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken für den Main-Tauber-Kreis, die zum zwanglosen Gedankenaustausch anregen sollen. Themenvorschlag ist „Das erfolgreiche Vorstellungsgespräch“. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erwünscht. Kleinkinder können mitgebracht werden. Weitere Informationen erteilt Silke Diehm, Telefon 09341/8474848 oder E-Mail s.diehm@heilbronn-franken.com.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019