Ausschüsse tagen im November digital

Wertheim.Die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen (FiKuSS) am Montag, 2. November, findet nicht als Präsenzsitzung in der Main-Tauber-Halle, sondern digital statt. Die Videokonferenz wird ab 17 Uhr in den Sitzungsaal des Rathauses übertragen, so dass interessierte Bürger sie verfolgen können.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben sich die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats auf Vorschlag von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf diesen Sitzungsmodus verständigt. Das gleiche Format wird für die Sitzung des Bauausschusses und der Eigenbetriebsausschüsse am Montag, 9. November, gelten. Angesichts der hohen Infektionszahlen im Main-Tauber-Kreis sollen die Risiken soweit wie möglich reduziert werden.

Die Gemeinderatssitzung am 16. November ist nach aktuellem Stand weiterhin als Präsenzsitzung in der Main-Tauber-Halle vorgesehen. Je nach Entwicklung der Infektionslage wird das Sitzungsformat wenige Tage vorher nochmals überprüft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020