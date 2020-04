Ausgeglichener Haushalt ohne Schuldenaufnahme

Neubrunn.Zu einer Sitzung hat sich der Neubrunner Gemeinderat am Dienstagabend in der Turnhalle getroffen. Durch das große Platzangebot wurden die wegen Corona geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten.

Das Gremium erteilte sein Einvernehmen zum Bauantrag der Gemeinde zur Errichtung einer Toilettenanlage auf Flurstück-Nummer 25 der Gemarkung Neubrunn (Schlossgarten). Die Anlage soll auf der an die Parkplätze grenzenden Wiese entstehen. Geplant ist ein WC-Container, der einen Anbau für ein paar Gartengeräte erhalten und mit Holz verkleidet werden soll.

Während der Sanierungsarbeiten in der Frankenlandhalle in Böttigheim stellte der Statiker fest, dass bei der Fluchtwegetür noch eine Stütze eingezogen werden muss. Weiterhin ergab sich nach der Deckenentfernung, dass aus Brandschutzgründen die Bestands- und die neuen Wände noch bis zur Unterkante des Dachs aufgemauert werden mussten. Daraus resultierte ein Nachtrag der Firma HS-Bau zu den Rohbauarbeiten. Diesem stimmten die Räte zu.

Die Sanierung der Gehwege im Bereich der Unteraltertheimer Straße in Neubrunn wurde zurückgestellt. Denn es musste noch geklärt werden, ob eine Kanalsanierung notwendig ist. Nach der Befahrung des Kanals steht fest, dass dieser an dieser Stelle in Ordnung ist. Daher beschloss der Gemeinderat, die Zurückstellung der Gehwegsanierung aufzuheben und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Maßnahme zu beauftragen.

Der Straßenbelag in der Sportplatzsteige ist seit längerer Zeit marode und wird jährlich in kleineren bis größeren Bereichen ausgebessert. Bei der Kanalbefahrung wurde festgestellt, dass der Hauptkanal aus Steinzeug- und Betonröhren besteht und Schäden der Klasse drei aufweist. Zudem sind die Hausanschlussleitungen nicht fachgerecht an die Hauptleitung angeschlossen und weisen erhebliche Mängel auf. Die Räte beauftragten die Verwaltung mit der Einholung eines Honorarangebots für die Planung, damit die Maßnahme in den nächsten Jahren ins Auge gefasst werden kann.

Geschäftsstellenleiterin Simone Weimann-Roloff legte den Haushaltsplan für 2020 vor. Der Verwaltungshaushalt weist in Einnahmen und Ausgaben 4 482 100 Euro aus. Im Vermögenshaushalt stehen 4 181 800 Euro auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite.

Der Bürgermeister freute sich, dass der Haushalt trotz vieler Maßnahmen ohne neue Schuldenaufnahme ausgeglichen werden konnte und weitere 103 000 Euro zum Schuldenabbau verwendet werden. Mit der Verwaltung sei ein Haushalt aufgestellt worden, der beide Ortsteile berücksichtigt und für alle Altersstufen attraktive Maßnahmen enthalte. Der Marktgemeinderat stimmte der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2020 zu.

Für den Sitzungssaal, den Wartebereich und die weiteren Büros sollen 30 neue Besucherstühle angeschafft werden. Als Muster dienten die Sitzgelegenheiten im Bürgerbüro. Bei der Gemeinde gingen drei Angebote ein. Den Auftrag erhält die Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG aus Tauberbischofsheim.

Im Bereich der neu angelegten Urnengartengräber im Neubrunner Friedhof soll ein Baum gepflanzt werden. Der Gemeinderat entschied sich für eine Blumenesche.

In Gemeindewaldflächen auf Gemarkung Neubrunn („Hart“) wurde ein kritischer Schädlingsbefall durch Schwammspinner festgestellt. Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gab es ein Angebot zur Befliegung mit Spritzmittel-Ausbringung. Auch der Revierförster befürwortet diese Maßnahme. Nach der Diskussion beschlossen die Gemeinderäte, das Waldstück nicht befliegen zu lassen.

Der Zweckverband Erholungs- und Wandergebiet Würzburg möchte ein Wanderwegekonzept für den Landkreis Würzburg erstellen. Hierbei sollen die Wanderwege der einzelnen Ortschaften in verschiedene Kategorien eingeteilt und aufgelistet werden. Auch ist eine möglichst einheitliche Kennzeichnung vorgesehen. Der Marktgemeinderat Neubrunn steht diesen Überlegungen positiv gegenüber und wird sich mit den bereits im Gemeinderat beschlossenen Rundwegekonzeptionen in Neubrunn und dem Orchideenrundwanderweg in Böttigheim einbringen. ank

