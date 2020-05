Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Wertheim.Ihre Ausbildung zur Betreuungs-Assistentin haben fünf Kursteilnehmerinnen letzte Woche an der Johanniter-Altenpflegeschule in Wertheim erfolgreich beendet.

Wie es in einer Mitteilung heißt, qualifiziert der 160-stündige Kurs mit zwei Theoriephasen und einem vierwöchigen Praktikum die Teilnehmerinnen zur Betreuung von altersverwirrten Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Pflegediensten. Ihre Aufgaben sind unter anderem, Bewohner bei Alltagsaktivitäten zu betreuen und zu begleiten, für Gespräche zur Verfügung zu stehen und Sicherheit und Orientierung zu geben.

Auf zusätzliche Kräfte angewiesen

Gerade angesichts des Mangels an Fachkräften und der aktuellen Situation sind Pflegeeinrichtungen dringend auf qualifizierte zusätzliche Betreuungskräfte angewiesen. So sind auch die Aussichten, in diesem Berufsumfeld eine Anstellung zu finden, sehr gut.

Die nächste AZAV-zertifizierte Ausbildung zum Betreuungs-Assistenten beginnt im Frühjahr 2021. Für diesen Kurs besteht ab sofort auch die Möglichkeit der Finanzierung durch Bildungsgutscheine. Weitere Informationen gibt es beim Bildungszentrum der Johanniter in Wertheim, Frankensteiner Straße 4 a, 97877 Wertheim, oder unter Telefon 09342/911020. pm

