Ausbildung absolviert

Hofgarten.Erfolgreich bestanden haben 15 Schüler die Prüfungen der einjährigen Altenpflegehilfe-Ausbildung an der Johanniter-Altenpflegeschule in Wertheim. In einer kleinen Feierstunde übergaben Schulleiter Stefan Dosch und die fachliche Leitung der Altenpflegeausbildung, Ursula Mack, die Prüfungszeugnisse.

Sechs der Absolventen werden als „Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer/innen“ ins Berufsleben starten, für die anderen ist die Prüfung ein Zwischenschritt.

Sie werden noch weitere zwei Jahre die Altenpflegeschule besuchen und dann das Altenpflegeexamen ablegen. Die Absolventen und ihre Ausbildungsstellen: Greta Abondio (Johanniter Tübingen), Tatjana Kem, Michelle Pawlak (DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim), Jacqueline Frank (Haus St. Josef, Königheim), Livia Teacá (Baulandhaus, Hardheim), Monika Brotsmann, Carolyne Momanyi, Gina Zöller (Ambulanter Pflegedienst Jens Müller), Karam Alkhany, Julian Honeck, Bastian Roos, Marina Szabo-Kellner (Diakoniezentrum Wohnstift Hofgarten Wertheim), Eva-Maria Damm (Caritas Altenheim Maria Regina, Miltenberg), Joanna Smalec (Altera Seniorendomizil, Wertheim), Leonie Wolz (Caritas Sozialstation Bürgstadt).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019