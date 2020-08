Ausbau des Kindergartens steht erneut auf der Agenda

Kembach.Die Situation in der Kindertagesstätte Kembach ist seit längerem bekannt und wurde umfänglich diskutiert. Das zweigruppige Angebot kann die Menge der Kinder in Kembach und Dietenhan nicht fassen. Aktuell gibt es nur 34 Plätze. Mehrere Kinder müssen auswärts untergebracht werden.

Im Sommer 2019 kam es nach langen Gesprächen mit Ortsverwaltungen, der Stadt, dem Träger, der Kindergartenleitung und den Eltern zur Einigung, am jetzigen Standort einen Neubau zu errichten und den Altbau danach zu sanieren. Dann wäre Platz für 57 Kinder vorhanden, der dringend benötigt wird, weil Wertheim-Ost seit Jahren wächst. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte sich bei einem Termin im Juli selbst einen Überblick über die Situation gemacht

Bis zur Gewährung der notwendigen Förderungen müsse man mit einer Übergangslösung zurechtkommen, so Ortsvorsteherin Tanja Bolg in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Die Fördergelder könnten erst 2021 beantragt werden, sodass mit dem Baubeginn des Neubaus erst im Herbst 2021 gerechnet wird. Der soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein und dann Platz für 44 Kinder bieten. Erst danach will man den Altbau bis Mitte 2023 sanieren. Alle angedachten Ausweichquartiere während der Bauzeit seien ungenügend für eine Kinderbetreuung, weshalb man einen Waldkindergarten als Alternative ins Auge gefasst habe. Ein Platz sei schon gefunden.

Auf die Frage eines Bürgers, warum man sich nicht für eine Containerlösung als Übergang entschieden habe, antwortete Bolg, dass diese Variante wesentlich teurer gewesen wäre und die Auflagen sehr hoch seien, ähnlich wie bei einem stationären Kindergarten. Man hofft, dass die Zusage der Stadt zum Bau der Kindertagesstätte nicht noch einmal verschoben wird. Alle Zeichen stünden dafür, dass man die Wichtigkeit der Einrichtung erkannt habe. „Wir wissen, wie wichtig es für die Eltern ist“, sagte Bolg abschließend. mae

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020