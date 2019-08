Aus „kommissarisch“ wurde „offiziell“

Viel Herz und viel Spaß – das kennzeichnete die Feier an der Edward-Uihlein-Schule, in der fünf Schüler und zwei Lehrer verabschiedet und der neue Rektor in sein Amt eingeführt wurden.

Wertheim. Als erstes bedankte sich Joachim Pfau bei den fünf Neuntklässlern, die gestern aus der Edward-Uihlein-Schule verabschiedet worden sind. Und zwar dafür, „dass ich mich in eure Feier hineindrängen durfte“.

Zwei Lehrer verabschiedet

Nach fünf Jahren kommissarischer Leitung ist Pfau nun offiziell Rektor der Förderschule (wir berichteten). Als solcher hatte er dann auch noch die Pflicht, mit Brigitte Kelting und Thomas Anemüller zwei langjährige und verdiente Lehrer in den Ruhestand zu verabschieden. Beide freuten sich bestimmt auf das Leben ohne schulische Verpflichtungen, zeigte sich Pfau überzeugt. Auf der anderen Seite gebe es aber auch manche Annehmlichkeiten nicht mehr, wie den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Den zwei „Neu-Pensionären“ (Anemüller konnte an der Veranstaltung allerdings nicht teilnehmen) versicherte der Rektor, dass die Türen der Schule für sie immer offen stünden. Und im Rahmen der „verlässlichen Grundschule“ dürften sie sogar ihre Arbeit, zumindest stundenweise, immer wieder aufnehmen, wenn sie die Sehnsucht nach dem Lehrerleben überkomme.

Dann rückten Ilyas Aksoy, Jason Rösner, Justin Tobisch, Marvin Landmesser und Kevin Gräbe in den Mittelpunkt des Programms, das vom „Trommelsong“ der dritten und vierten Klassen eröffnet worden war. Die fünf Jungs hatten sich zwar „Chaos Gang“ auf ihre T-Shirts drucken lassen, waren bei der „Challenge“, die Annika Dietz und die Klassen sechs, sieben und acht für sie vorbereitet hatten, alles andere als chaotisch. Die Klassen sechs und sieben hatten mit Brigitte Kelting zusammen einen „Notfallbeutel“ für die Abschlussschüler vorbereitet, dessen Inhalt sie in Reimform präsentierten.

Dass es in den gemeinsamen Jahren offensichtlich überwiegend lustig zuging, wurde aus den Abschiedsworten von Lehrerin Stefanie Kern deutlich. Man hatte aber nicht nur Spaß miteinander, sondern auch sehr viel gelernt, wie die Pädagogin betonte. Stolz zeigte sie sich darüber, dass mit Justin und Marvin zwei der Jungs die Schulfremdenprüfung bestanden haben. Und das auch, „weil sie von den drei anderen beim Lernen dafür mitgetragen worden sind. Das war wirklich schön zu sehen“. Bevor dann die Klassen eins bis vier gemeinsam mit Heiko Denner „Ich will dich wiedersehen“ sangen, versicherten Ilyas und Justin, auch im Namen der Klassenkameraden, dass man eine gute Zeit gehabt habe.

Sie seien etwas Besonderes, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zu den fünf Abschlussschülern. „Wer für sich selbst etwas erarbeitet und erreicht hat, ist etwas Besonderes“, bekräftigte er. Die Tür zur Welt stünde nun auch ihnen offen. „Ihr werdet euren Weg machen und erfolgreich sein.“ Herrera Torrez dankte Brigitte Kelting und Thomas Anemüller für ihren Einsatz und würdigte die Schule als besondere Einrichtung.

Der Oberbürgermeister freute sich, dass sich Joachim Pfau nun doch dafür entschieden hat, das Amt des Schulleiters offiziell zu übernehmen. Er sei ein Mensch der anpacke, dem Titel egal seien und der sich sehr für seine Schüler einsetze. „Alle können sich glücklich schätzen, Sie an ihrer Seite zu haben.“

Fähigen Kollegen gewonnen

Sie sei „ein bisschen stolz, dass es gelungen ist, einen äußerst fähigen Kollegen als Schulleiter zu gewinnen“, sagte Schulamtsdirektorin Gonde Seiler-Clark. Joachim Pfau bringe alles mit, um eine Schule erfolgreich und chancenorientiert zu führen. Die Vertreterin des Staatlichen Schulamtes Künzelsau ließ kurz einige wichtige Daten und Stationen vor allem aus dem Berufsleben des neuen Schulleiters Revue passieren. Dessen „Wanderjahre sind jetzt vorbei“, er habe „seinen Bestimmungsort erreicht“.

Mit dem „Cup-Song“ bereicherten Sechs-, Sieben- und Achtklässlerinnen gemeinsam mit Annika Dietz das Programm. Im Namen des Kollegiums begrüßte Heiko Denner den gar nicht mehr neuen, nun aber offiziellen Schulleiter und überreichte dem, wie er sagte, „in der Jugend aktiven, heute eher passiven Fußballer“ einige wichtige Utensilien wie die Kapitänsbinde, ein Trikot, aber auch Pfeife, rote und gelbe Karte. „Lieber Joachim, wir gehen mit Dir in die Verlängerung“, kündigte Denner an. Weitere Glückwünsche und motivierende Worte kamen von der Vorsitzenden des Fördervereins Ingrid Kachel und von Ingrid Rollmann-Lang für die Schule im Taubertal, Außenstelle Wertheim. Danke zu sagen, das war dem Leiter der Edward-Uihlein-Schule dann auch am Ende der Feier wichtig. Diesen Dank richtete er an alle, die ihn bei seiner Arbeit unterstützten, insbesondere aber auch an seine Familie.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019