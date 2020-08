Aus „Innenleben“ wird „Wasser Leben“

Wertheim.Die erste Ausstellung „Innenleben“ des Kunstsommers auf der Burg Wertheim besuchten bisher knapp 500 Personen – ein Erfolg, mit dem der Galerist Axel Schöber angesichts der Corona-Situation nicht unbedingt gerechnet hatte.

Am letzten Ausstellungstag, kommenden Donnerstag, 6. August, ist die Bildhauerin Mechthild Ehmann, die mit ihren Skulpturen aus Massivglas in der Glasstadt Wertheim für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ab 15 Uhr für Fragen zu ihrer ungewöhnlichen Arbeitsweise anwesend.

Nur zehn Tage später

Nach zehntägiger Umbauphase geht dann der Kunstsommer mit einer Gruppenausstellung, an der 19 Künstler – auch aus der Region – teilnehmen, ab 16. August in die zweite Runde. Gemäß des Wunschs des Oberbürgermeisters Markus Herrera Torrez lautet dann das Thema „Wasser Leben“. as

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020