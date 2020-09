Auftragsbücher sind voll

Wertheim.Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim besuchten jüngst das Unternehmen Bühnenbau Wertheim in Urphar, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Seit 1984 stehe Bühnenbau in der Theater- und Opernwelt für hochwertige und langlebige Bühnenböden. Das Unternehmen trage den Namen „Wertheim“ in die Welt hinaus: Jedes Jahr würden rund 120 Bühnen weltweit

