Auftaktsieg für Kreuzwertheim

DJK TTC Kreuzwertheim – TSV Güntersleben II 9:2

In dieser Begegnung der Bezirksklasse A West, Gruppe 1, erzielte das Team aus Kreuzwertheim nach erfolgreichen Doppelauseinandersetzungen durch Marcel Väth/Jannick Bracken, Georg Holzmann/Sebastian Lankl und Herbert Eitel/Marcel Tobisch nach spannenden Spielen eine komfortable Führung für die DJK. Marcel Väth (2), Jannick Bracken (2), Georg Holzmann und Sebastian Lankl gestalteten anschließend ihre Einzelspiele erfolgreich, so dass der erste Heimerfolg der Kreuzwertheimer „Ersten“ in der neuen Saison souveränen eingefahren wurde. gr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019