Aufgaben gewissenhaft erfüllt

Bestenheid.Ralph Müller aus Bestenheid wurde kürzlich für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit bei SMT Maschinen und Vertriebs GmbH & Co. KG geehrt.

Maßnahmen sicher umgesetzt

Wie das Unternehmen mitteilt, begann Ralph Müller am 8. Mai 1995 seine Tätigkeit als Industriemechaniker bei SMT. Er führte in den 25 Jahren Betriebszugehörigkeit sämtliche typischen Aufgaben eines Industriemechanikers aus, wie Montage der Anlagen, aber auch Fräsen, Drehen, Bohren sowie Zusägen von Blechteilen. Ralph Müller setzte alle technischen Meilensteine des Unternehmens in der Standard- und Sonderanlagen in der Montage zuverlässig um. Umstrukturierung und Modernisierung der Fertigungstechniken in den vergangenen Jahren wurden von ihm befürwortet, unterstützt und sicher umgesetzt.

Geschäftsführer Christian Ulzhöfer gratulierte dem Jubilar und dankte ihm für die langjährige, gewissenhafte und ehrliche Zusammenarbeit der vergangenen 25 Jahre. Er wünschte dem Jubilar alles Gute für die Zukunft sowie eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. smt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.05.2020