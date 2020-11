Auffahrunfall mit Kettenreaktion

Eichel.Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Eichel gibt es keine Verletzten zu beklagen, dafür aber Schäden in Höhe von rund 6000 Euro. Gegen 16.30 Uhr musste ein 60-Jähriger seinen VW auf der Würzburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine 28-Jährige, die in ihrem Mercedes dahinter folgte, bremste ihren Wagen ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 24 Jahre alter Ford-Fahrer übersah wohl die vor ihm stehenden Autos und fuhr auf das Heck des Mercedes auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den VW geschoben wurde. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, jedoch musste keines der Autos abgeschleppt werden. pol

