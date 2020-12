Auf Parkplatz in Streit geraten

Reinhardshof.Da sich die Aussagen zweier Beteiligter nach Streitigkeiten in einem Supermarkt und auf dem Kundenparkplatz am Reinhardshof widersprechen, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. In einer Mitteilung heißt es, die 59-Jährige und der 36-Jährige hätten gegen 12 Uhr eine verbale Auseinandersetzung an der Kasse des Marktes in der Willy-Brandt-Straße gehabt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug ging und losfuhr, kam es zu einer weiteren Begegnung mit dem Mann.

Unklar ist, ob der Mann sich dem fahrenden Auto näherte oder die Frau mit diesem auf ihn zufuhr, und wie es zum Schaden an dem blauen Skoda Fabia kam. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Zeugen sollten sich unter Telefon 09342/91890 bei der Polizei melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020