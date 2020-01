Auf Natur versessen

Das Werk „Wolken über Keitum auf Sylt“ ist im Wertheimer Hofgartenschlösschen zu sehen. © Jörg Paczkowski

Hofgarten.Auch Eugen Bracht war auf Sylt. Am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr, spricht Prof. Dr. Ulrich Schulte-Wülwer über „Sylt in der Malerei – am Beispiel von Eugen Bracht und seiner Malerkollegen“ im Gartensaal des Hofgarten-schlösschens.

Mit dem Siegeszug der Freilichtmalerei und dem Wandel im Bewusstsein gegenüber der Natur Ende des 19. Jahrhunderts wurde die nordfriesische Insel Sylt für die Malerei entdeckt. Wachsende Abneigung gegen das Leben in den Großstädten veranlasste die Künstler unter anderem auf Sylt zu malen. In der Publikation „Sylt in der Malerei“ schreibt Referent Schulte-Wülwer: „Aus Berlin kam mit Eugen Bracht, der seit 1884 die Klasse der Landschaftsmalerei der Kunstakademie leitete, ein weiterer Schub junger Freilichtmaler nach Sylt. Bracht war einer der erfolgreichsten Landschaftsmaler des späten 19. Jahrhunderts. Er war versessen auf unberührte Ur-Natur. Seit den frühen 80er Jahren kam Bracht häufig nach Sylt.“

Besonders begeisterten ihn die Wolkenformationen über dem Meer, so dass Wolken das Hauptmotiv seiner Malerei wurden. Bis 1908 war Sylt für ihn immer wieder Aufenthalts- und Schaffensort. Licht und Farbe einer Landschaft waren für ihn im Wesentlichen abhängig von der Beschaffenheit des Himmels und der Wolken. Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung „Eugen Bracht. Maler der Atmosphäre – sein Werk und seine Schüler“ statt.

Der Referent war 20 Jahre Direktor des Flensburger Museums, ist Aufsichtsratsvorsitzender des Museums „Kunst an der Westküste“ auf Föhr und hatte 2009/10 gemeinsam mit Museumsleiter Dr. Paczkowski die Ausstellung „Max Liebermann und norddeutsche Mitglieder der Berliner Secession“ im Schlösschen im Hofgarten und im Flensburger Museum organisiert.

