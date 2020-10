Auf jeden Fall ohne Alkohol

Wertheim.Noch steht der Plan für den Wertheimer Weihnachtsmarkt. Vergangene Woche beschlossen die Mitglieder des Stadtmarketing Wertheim Vereins und Innenstadtmanager Christian Schlager jedoch, dass in diesem Jahr kein Alkohol ausgeschenkt werden soll. An diesem Montag wurde auf der Stadtmarketing-Vorstandssitzung entschieden, „weiterhin auf Sicht zu fahren.“ Laut Schlager könne man sogar noch eine Woche vorher einen Markt organisieren, weil die Aussteller vorbereitet sind. „Wir sind bislang gut damit gefahren, das Machbare umzusetzen und nicht pauschal Veranstaltungen abzusagen“, so Schlager am Dienstagnachmittag gegenüber den Fränkischen Nachrichten. hei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020