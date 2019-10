Auf der Suche nach dem eigenen Stil

Eugen Brachts Gemälde „Tal der Brenz von der Ruine Eselsburg aus gesehen“ ist in der Ausstellung zu sehen. © Kurt Bauer

Hofgarten.Benno K. Lehmann (Mannheim) wird am Sonntag, 13. Oktober, um 11.15 Uhr über „Eugen Bracht und sein Kampf mit dem Impressionismus deutscher Prägung“ im Wertheimer Hofgartenschlösschens referieren. Der einstündige Vortrag bildet den Auftakt zu einer Vortragsreihe, die anlässlich der aktuell gezeigten Sonderausstellung „Eugen Bracht (1842 bis ) – Maler der Atmosphäre – sein Werk und seine Schüler“ veranstaltet wird.

Der eigentliche Impressionismus stammt aus Frankreich. Er beschreibt eine Stilrichtung, die von der flüchtigen Momentaufnahme einer bestimmten Szenerie gekennzeichnet ist. Die Bewegung des Impressionismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Licht und die atmosphärischen Bedingungen wurden zur Hauptaufgabe und die Farbe unter dem Einfluss von Licht und Atmosphäre gesehen. So gingen die Künstler zum Teil in die Natur und schufen Werke direkt „sur le motif“. Vertreter dieser Kunstrichtung wie Claude Monet oder Pierre-August Renoir sind bis heute bekannt.

Um 1900 waren in ganz Europa und in der Welt zahlreiche Künstler vom Impressionismus geprägt. Doch im Laufe der Zeit gingen die Maler auch eigene Wege. Der Referent wird am Beispiel von Bracht den Weg des deutschen Impressionismus aufzeichnen und Brachts Suche nach diesem Stil darstellen.

