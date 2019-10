Auf der Flucht vor der Polizei

marktheidenfeld.Vor der Polizei flüchten wollte am Donnerstag, 10. Oktober, gegen 20.30 Uhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Pkw, als Beamte ihn im Stauffenbergring anhalten wollten. Der Mann fuhr ohne zu stoppen mit seinem weißen 3er BMW-Kombi (mit roten Kennzeichen) innerorts mit teilweise über 100 km/h durch die Ullrich-Willer-Straße und weiter auf der ST 2299 in Fahrtrichtung Triefenstein und anschließend mit etwa 180 km/h weiter in Richtung Wertheim.

Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer verkehrsgefährdend und rücksichtslos. Die weitere Fahrt führte entlang des Zementwerks Lengfurt bis nach Erlenbach und wieder zurück über die ST 2299 bis zum Industriegebiet Dillberg. Hier konnte der BMW schließlich durch ein Streifenfahrzeug angehalten und der Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Fahrzeugführer, die zur besagten Zeit von dem BMW-Fahrer gefährdet oder behindert wurden, sollen sich unter Telefon 09391/98410 bei der Polizei in Marktheidenfeld melden. pol

