Auf den Spuren der Wertheimer

Wertheim.Das Kollegium der Werkrealschule Urphar-Lindelbach (UrLi) begab sich auf Wertheimer Spurensuche in Zell am Main. Die Kollegen erkundeten dort das ehemalige Frauenkloster der Prämonstratenser Unterzell, das 1803 durch die Säkularisation aufgelöst wurde.

Im 14. und 15. Jahrhundert war Unterzell Heimstatt so mancher Wertheimer adeliger Fräulein. Stiftsfrauen aus Wertheim in Unterzell waren unter anderem die Gräfinnen Agnes I. und deren Schwester Margareta , Töchter des Grafen Eberhard von Wertheim; Agnes II., Tochter des Grafen Johann mit dem Barte von Wertheim; Elisabeth, Tochter des Grafen Michael von Wertheim und Walpurga, Schwester der Meisterin Agnes III. von Wertheim. Wertheimer Gräfinnen waren auch Meisterinnen in Unterzell: von 1418 bis 1423 Gräfin Agnes II., danach die Gräfinnen Anna, Agnes III. und die bürgerliche Magdalena Zobel. Das Haus der Zobel steht heute noch am Marktplatz in Wertheim.

Bauliche Reste des ehemaligen Klosters Unterzell aus diesen beiden Jahrhunderten sind heute noch zu sehen – allerdings spärlich, denn das Kloster wurde im Bauernkrieg 1525 verwüstet und erst ab 1608 unter Fürstbischof Julius Echter wieder aufgebaut. Ein original erhaltener Hauptsaal mit prächtigem Stuck aus jener Zeit ist heute noch erhalten.

Nach dem Besuch des Klosters Unterzell und einem Aufenthalt im Zeller Wassermuseum machte sich das Kollegium auf eine Wanderung durch das Wasserschutzgebiet oberhalb von Zell. Ein Wertheimer Geleitkreuz aus dem 14./15. Jahrhundert nahe der Hettstadter Steige markiert den Punkt, an dem Reisende auf der Route zwischen Nürnberg und Frankfurt an die Gebietsgrenze der Grafschaft Wertheim kamen. Der früheste Beleg für dieses Geleitkreuz stammt von 1422, als die Wertheimer Grafen ihre Fräulein nach Unterzell ins Kloster schickten. Auf der Ostseite des Kreuzes ist das Wertheimer Wappen gerade noch zu erkennen. Es hat sich bis heute nicht verändert. Auf der Westseite ist das Wappen des Hochstifts Würzburg eingemeißelt, das auf dieser Gebietsseite das Geleitrecht hatte.

