Auf dem Wasser ausgetobt

Eichel.Sonne, Wasser und Aktivität sind gerade bei Kindern die beste Kombination für den perfekten Sommerferientag. Insofern hatten die Kinder, die am Mittwoch beim Kanu-Club Wertheim zwei vergnügliche Stunden auf dem Main verbrachten, das große Los gezogen.

Im Rahmen des Wertheimer Ferienprogramms konnten sich die Ferienkinder – aufgrund der Anmeldezahlen war dies bereits der zweite Termin – unter Anleitung der Jugendwarte des Vereins, Jonas Gebhardt und Birger-Daniel Grein, auf dem Wasser austoben.

Nach der Bootseinführung und einigen interessanten Informationen zum Kanusport erlernten die jungen Sportler in der Bucht am Main die ersten Paddelschläge in ihrem Kajak.

Verfingen sich aufgrund der ungewohnten Doppelpaddel anfangs noch einige Kinder im Ufergestrüpp, so waren bereits nach wenigen Minuten die ersten Lernerfolge sichtbar und die Wendemanöver wurden schneller und sicherer. Wasserstandsmeldungen wie „Mein Kanu ist voller Wasser“ wurden daher zunehmend durch lautes Johlen oder Jubelschreie abgelöst, als die Wassersportler ihre erlernten Techniken dann in kleinen Spielen anwenden konnten. Beim Kanu-Polo oder dem „Klau-die-Klammer“-Spiel waren zudem Koordination und Teamfähigkeit gefragt.

