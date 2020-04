Auch jetzt in Verbindung bleiben

Triefenstein.Mit verschiedenen Angeboten im Internet wollen die Christusträger in der aktuellen Lage die Verbindung zu Freunden und Interessierten halten, zum Gebet und zu geistlicher Gemeinschaft einladen. Unter der Überschrift „Wir bleiben gerne in Verbindung“ stellten die Christusträger-Brüder drei Möglichkeiten dazu vor:

Zum einen soll ein wöchentlich wechselndes Video mit jeweils einem kurzen „Christusträger-Impuls“ aus dem Kloster Triefenstein oder aus Gut Ralligen am Thuner See Anstöße und Ermutigung liefern. Zu sehen ist der Impuls bei Facebook, Instagram und auf der Homepage der Christusträger: https://www.christustraeger-bruderschaft.org/aktuell/berichte

Weiter laden die Christusträger dazu ein, täglich einmal aus der Ferne an einem gemeinsamen Gebet teilzunehmen. Von Montag bis Samstag beginnt im Kloster der Arbeitstag um 7.30 Uhr mit Gebet. Die wechselnden Texte dazu finden Interessierte zum Download auf der Homepage der Christusträger. Wer mag, kann sich anschließen und dieses „Gebet des Tages“ mitsprechen (zur gleichen Zeit oder zu einem anderen Zeitpunkt).

Schließlich laden die Christusträger auch dazu ein, persönliche Gebetsanliegen zu nennen. Solche Anliegen können an die eigens eingerichtete Mailadresse gebet@christustraeger.org geschickt werden.

„Uns Christusträgern ist es ein wichtiges Anliegen Räume zu schaffen, in denen Menschen Gott und sich selbst begegnen können“, so der Prior der Christusträger Bruderschaft, Br. Christian Hauter. „Weil das zur Zeit nicht in unseren Gästehäusern möglich ist, nutzen wir die neuen Kommunikationswege. Mit unseren Angeboten wollen wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich auf Gott besinnen, mit ihm in Kontakt kommen oder bleiben und eine spezielle Form von christlicher Gemeinschaft erleben. Wir sind gespannt darauf, was wir dabei erleben werden.“ ct

