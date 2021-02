Main-Spessart-Kreis.Nachdem im Impfzentrum des Main-Spessart-Kreises immer wieder Fragen eingehen, nach welcher Reihenfolge die Termine vergeben werden, weist das Landratsamt darauf hin, dass die Kreisverwaltung auf die Terminvergabe aktuell keinerlei Einfluss hat. „Wir sind verpflichtet, bei der Terminvergabe das Softwareprogramm der Bayerischen Staatsregierung zu nutzen und können hier leider nichts steuern“, erläutert Landrätin Sabine Sitter. „Auch für uns läuft das nicht zufriedenstellend und wir haben bereits an der zuständigen Stelle des Bayerischen Gesundheitsministeriums eindringlich gefordert, hier schnellstmöglich nachzubessern.“

Die Mitarbeiter des Impfzentrums wussten bis Mittwoch dieser Woche nicht einmal, welcher Impfberechtigte über das „Impfportal Bayern“ einen Termin zugewiesen bekam, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Diese Informationen liegen inzwischen vor. Nach wie vor unbekannt ist indes, wie Vorerkrankungen die Terminvergabe beeinflussen. Nach wie vor ist unklar, wie die Impfreihenfolge innerhalb der Priorisierungsgruppe erfolgt.

Eine Frage, die umso dringlicher erscheint, da viel zu wenig Impfstoff verfügbar ist. In dieser Woche werden laut Pressemitteilung gerade einmal 350 Impfdosen in den Landkreis geliefert, wobei ein Teil für die Zweitimpfungen verwendet werden muss. Dabei könnten derzeit am Impfzentrum allein täglich rund 300 Personen geimpft werden. Die Infrastruktur in der Lohrer Spessarttorhalle dafür steht seit Mitte Dezember bereit.

Die Terminvergabe innerhalb der jeweiligen Priorisierungsgruppe erfolgt über das Einladungsmanagement des Softwareprogrammes des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Dieses wählt die Personen aus der Personengruppe mit höchster Priorität nach einem Algorithmus aus und versendet danach die Einladungen. Nähere Einzelheiten zur Funktionsweise des Algorithmus liegen dem Landratsamt nicht vor. „Damit können wir auch keinen Einfluss darauf nehmen, dass beispielsweise Ehepaare einen gemeinsamen Impftermin erhalten“, so der Verwaltungsleiter des Impfzentrums, Andreas Hafenrichter.

Bis Montag, 1. Februar, wurden insgesamt 2834 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen) vorgenommen. Knapp 50 Prozent der Heime im Kreis sind mit Zweitimpfungen versorgt. pm

