Artenvielfalt auf dem Reinhardshof erhalten

Gut, dass die Fränkischen Nachrichten so ausführlich über die „Fridays for Future“-Bewegung berichten. Denn wenn 1,4 Millionen „Deutsche“ auf deutschen Straßen für eine aktivere Umweltpolitik gehen, dann zeigt das, dass das Thema Klima in Deutschland endlich eine hohe Priorität innehat. Und auch vielen Wertheimern ist die Zukunft wichtig; immerhin gingen 250 Wertheimer auf die Straße. Noch mehr aber freut mich, dass der Wertheimer „Fridays for Future“-Bewegung der Reinhardshof wichtig ist.

Sie fordern, dass das Biotop Reinhardshof erhalten bleibt. Diese Forderung unterstütze ich gerne und zu 100 Prozent. Es gibt 72 Wildbienenarten, die gerne auf dem Reinhardshof wohnen, ohne dass es uns oder der Stadt Geld kostet. Daneben gibt es vielen andere seltenen Tiere und Gewächse, die auch (noch) gerne am Reinhardshof leben. Welch ein Reichtum. Aber ein Reichtum, der sich in Armut wandeln kann.

Denn nur einen Tag nach der Demo werden 5,5 Hektar Reinhardshof in Würzburg, Ochsenfurt, Tauberbischofsheim und Aschaffenburg für 29 Euro pro Quadratmeter inseriert. Ein Reichtum, der geopfert werden soll, um dann für 290 Euro pro Quadratmeter einige wenige Sonderflächen anzulegen? Eine reiche Tafel verkaufen und dann nur ein paar vergoldete Teller behalten?

Fürwahr ein trauriger Gedanke. Aber hoffen wir, dass, so wie die „Fridays for Future“ die Bundespolitik zum Handeln veranlasst hat, auch in Wertheim ein grünes Handeln stattfindet.

