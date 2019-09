Architektur und Kunst auf der Spur

Wertheim.Eine Exkursion nach Oberbayern, zwischen dem Staffelsee und dem Walchensee, veranstaltet die VHS von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Oktober. Faszinierende Klöster in Benediktbeuern oder in Schlehdorf, dem ursprünglich bischöflich-freisingisches Eigenkloster und die gut erhaltene Stadt Murnau mit Schloss des 16. Jahrhunderts prägen diese Landschaft.

Beeindruckend in der Gegend am Rande der Alpen ist die Vielzahl der barocken Dorf- und Wallfahrtskirchen. Auch die Volkskunst, besonders die Hinterglasmalerei, spielt in der Gegend eine große Rolle.

Murnau war auch Ort der wichtigsten Schaffensperiode von Wassily Kandinsky und Gabriele Münter. Der Walchensee war einer der Lieblingsorte von Lovis Corinth, der Mitglied der Berliner Secession war.

Am Kochelsee hat sich das Franz-Marc-Museum einen großen Namen gemacht. Gerade die Expressionisten, die vor dem ersten Weltkrieg aus München kamen, ließen sich hier nieder.

Die Fahrt ist eine Ergänzung des gleichnamigen VHS-Kursus 2018/19 und der Ausstellung, die im Winter im Schlösschen gezeigt wurde: „Die Kunst des expressiven Realismus“. Die Fahrt beginnt am Spitzen Turm um 8 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 09342/856351.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019