Antwort vom Innenminister ist da

wertheim.Vor einigen Tagen wandte sich der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mit einem Brief an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl, in dem es um den Erhalt des Wertheimer Polizeischul-Standorts und die Sanierung der Sporthalle ging (wir berichteten).

Jetzt erreichte Wertheim Post aus Stuttgart. In dem Brief bedankte sich der Innenminister für das Schreiben und die zugesagte Unterstützung aus Wertheim. Gleichzeitig betonte er, dass auch aus der Sicht der Polizei entsprechende Sportflächen Voraussetzung für einen vollwertigen Standort seien. In diesem Zusammenhang erklärte Strobl, dass sein Ministerium bereits auf das Finanzministerium zugegangen sei und man sich „in enger Abstimmung zum weiteren Vorgehen befindet“.

Nach seiner Überzeugung, so Strobl, werden weitere Stellen im Polizeivollzugsdienst notwendig sein und deshalb werde er sich für die Schaffung von zusätzlich 2000 Stellen einsetzen.

Diese Entscheidung ist in seinen Augen auch letztlich für die Frage von Bedeutung, wie lange Wertheim als Ausbildungs-Standort benötigt werde.

Dem Brief leider nicht zu entnehmen war, ob der Innenminister nun Ende September zu einem offiziellen Besuch anlässlich der Einweihung der Raumschießanlage nach Wertheim kommt. hei

