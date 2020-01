Anschluss wieder verpasst

Verpasst – um es höflich zu formulieren – wurde jüngst eine sich aufdrängende und leicht zu nutzende Gelegenheit, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der Altstadt von Wertheim mit geringstem Aufwand zu verbessern.

Konkret: Die Sanierung der Parkplätze im Bereich der Lindenstraße zur Friedleinsgasse hin wurde zwar gründlich durchgeführt und neu gestaltet, jedoch nicht durchdacht und zeitgemäß umgesetzt.

Man fragt sich: Wie kann man heute noch die raren innerstädtischen öffentlichen Parkräume sanieren, ohne an moderne Ladeinfrastruktur zu denken? Wie soll, so drängt es sich dem geneigten Betrachter und betroffenen Altstadtbewohner schlagend auf, bei nicht vorhandener eigener Freifläche oder Garagen am eigenen Haus oder der Wohnung, bedingt durch die Enge der Altstadt und deren Struktur, denn ein Umstieg auf Elektromobilität für dort lebende Bürger stattfinden?

Was in Neubaugebieten oder Ein- und Zweifamilien-Wohnhauslagen durch die Möglichkeit einer eigenen Garage, eines Carports oder eines Stellplatzes im öffentlichen Verkehrsraum vor der Haustüre denkbar und möglich ist, verschließt sich den Altstadtbewohnern durch die konkrete Situation des Quartiers, wie beispielsweise auch auf dem Wartberg oder in Bestenheid.

Wie konnte hier aktuell die Sanierungsmaßnahme einer Parkfläche noch ohne entsprechende Verbesserung und zeitgemäße Fortschreibung der Infrastruktur stattfinden? Sieht so vorausschauende Planung und Stadtentwicklung aus, wenn der Status quo nur neu fortgeschrieben wird?

Das, was an Ladeinfrastruktur derzeit in Wertheim existiert, ist wahrlich ärmlich. Auch rund um das Rathaus existiert keine einzige Ladesäule. Eine moderne Stadtverwaltung müsste mit Elektromobilität vorangehen. Wer sich darauf beschränkt, den Sinn und Zweck von Elektroautos zu diskutieren, hat den Schuss nicht gehört.

In Wertheim und Umgebung wird man immer individuelle Mobilität vorhalten und unterstützen müssen. Hier unterscheidet sich das konkrete Mobilitätsbedürfnis grundsätzlich von den Anforderungen und Möglichkeiten der Ballungszentren.

Die konkrete Missachtung naheliegender Lösungsansätze und Vernachlässigung überschaubarer Beiträge im Einzelfall führt nicht zu einer Stärkung des Standorts. Wenn ein Drittel der Bevölkerung insgesamt auf dem flachen Land wohnt, so muss endlich diese Raumschaft und ihre Bürger genauso laut und vehement ihr Recht fordern, wie die vermeintlichen urbanen Eliten (was mit dieser arroganten Phrase gemeint ist, muss man erst einmal erklären) in den Ballungszentren. So jedenfalls wird die Altstadt nicht attraktiver.

Der Grundsatz „Global denken und lokal handeln“ verpflichtet jedenfalls zu einer konkreten Agenda bei der Erfüllung der eigenen Hausaufgaben, damit der Anschluss nicht weiter verpasst wird.

