Anrufe von falschen Beamten

Wertheim.Wie einer pressemitteilung der Polizei zu entnehmen war, kam es im Bereich Wertheim am Montag, 30. November, ab 12 Uhr zu zahlreichen Anrufen, die der Masche des „falschen Polizeibeamten“ zuzuordnen sind.

Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise an die Bürger aus: Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar. pol

