Bronnbach.Wein und Kunst bilden eine anregende Kombination für einen entspannten Sommerabend. Seit Mai erwecken Skulpturen des international bekannten Würzburger Künstlers Herbert Mehler den Saalgarten im Kloster Bronnbach zu neuem Leben. Harmonisch und zugleich abstrakt fügen Sie sich in das barocke Gesamtbild der Anlage ein.

Am Freitag, 16. August, findet um 19 Uhr eine Weinprobe mit Weinen aus der Vinothek Taubertal statt. Vier Weine der Region werden vorgestellt und verkostet. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Anmeldung ist möglich bis bis Donnerstag, 15. August, unter Telefon 09342/935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de per Mail. lra

