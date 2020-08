Anmeldungen jetzt möglich

Marktheidenfeld.Das neue Schuljahr des Musikinstituts Marktheidenfeld beginnt in der Woche ab Montag, 5. Oktober. Bis Dienstag, 8. September, sind hierfür noch Anmeldungen möglich. Folgende Instrumente werden in den Räumlichkeiten in der Würzburger Straße unterrichtet:

Klavier, Akkordeon, Keyboard, Fagott, Melodica, Gitarre, Blockflöte, Tenorflöte, Trompete, Euphonium, Posaune, Horn, Saxophon, Klarinette und Schlagzeug. Außerdem gibt es eine Gruppe der Musikalischen Früherziehung.

