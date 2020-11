Anmeldung über Internet notwendig

Dertingen.Der nächste Blutspendetermin findet am Donnerstag, 26. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mandelberghalle statt. Die Blutspende ist allerdings nur mit Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/wertheim-dertingen-mandelberhalle möglich. Voraussetzung für das Blutspenden ist, dass man sich gesund fühlt. Zum ersten Mal darf man zwischen dem 18. und 65. Geburtstag Blut spenden (Mehrfachspender bis zum 73. Geburtstag). Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Wegen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, wird jedem Spender am Eingang zum Spenderlokal die Temperatur gemessen und die Hände müssen desinfiziert werden. Zudem bekommen alle eine Maske vom Blutspendedienst. Diese muss während der ganzen Zeit im Spenderlokal getragen werden. Auch der Imbiss, der sich an die Blutspende anschließt, muss entfallen und wird durch ein Lunchpaket ersetzt. Blutspender helfen nicht nur Kranken und Verletzten, sie tun auch etwas für ihre eigene Gesundheit. Neben der Untersuchung des Blutes wird bei jeder Blutspende auch der Blutdruck gemessen. Der Personalausweis ist mitzubringen. Nähere Informationen über die kostenlose Hotline Telefon 0800 1194911 sowie unter www.blutspende.de.

