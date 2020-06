Anmeldung ist zuvor notwendig

Marktheidenfeld.Nach einer längeren Corona-Pause seit Mitte März starten bald wieder schrittweise die Führungen durch Marktheidenfeld. „Wir sind gerade dabei, die Führungen den Corona-Richtlinien anzupassen“, erklärt Nicole Jeßberger von der städtischen Tourist-Information. Neben den Hygiene- und Abstandsregeln gelte es dabei auch, Details wie Streckenführung, Anmeldemodalitäten oder Personenzahl abzustimmen.

Weiter geht es mit den Führungen ab Samstag, 13. Juni: Dann findet um 10.30 Uhr wieder die Altstadtführung durch Marktheidenfeld statt. Weitere Altstadtführungen sind immer am zweiten Samstag eines jeden Monats um 10.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist der Hof an der Alten Schmiede neben der St. Laurentius-Kirche. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an nicole.jessberger@marktheidenfeld.de oder Telefon 09391/500441 bis zum Vortag um 11 Uhr mit Angabe von Name, Personenzahl und Telefonnummer.

Die Führung ist auf zehn Personen beschränkt und dauert rund 90 Minuten. Es besteht Maskenpflicht, der Mindestabstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten.

Schritt für Schritt starten auch die offenen Kostümführungen „Mit dem Nachtwächter unterwegs“ und „Der Fischer un sei Fraa“. Die Termine hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020