Anmelden nur mit Termin

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 143 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 20. April, 9 Uhr), davon befinden sich 13 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. Genesen sind 102 Personen. 80 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Wie bereits mitgeteilt, werden ab Dienstag, 21. April, die Zulassungsstellen im Landkreis für den Besucherverkehr mit nachfolgenden Einschränkungen geöffnet: Zulassungen sind ausschließlich über vorherige telefonische Terminvereinbarung möglich. Gleichzeitig werden die Besucher dringend gebeten, Gesichtsmasken zu tragen. Die Sachbearbeitung selbst erfolgt nach einer strikten Trennung zwischen: Gewerbetreibenden, Kfz-Handel und privaten Zulassungsangelegenheiten.

In der Zulassungsstelle Marktheidenfeld werden alle Zulassungsangelegenheiten von Privatpersonen und Gewerbetreibenden (nicht Kfz-Handel) bearbeitet. Termine sind verbindlich unter Telefon 09353/793 -3100, -3102 oder -3103 zu vereinbaren. In der Zulassungsstelle Lohr werden alle Zulassungsangelegenheiten von Privatpersonen und Gewerbetreibenden (nicht Kfz-Handel) bearbeitet. Termine sind verbindlich unter Telefon 09353/793 -2100, -2101, -2103 abzusprechen.

In der Zulassungsstelle Karlstadt werden zunächst ausschließlich Zulassungsvorgänge von Firmen des Kfz-Handels bearbeitet. Die Firmen können diese Vorgänge zwischen 7.30 und 8.30 Uhr an der Information des Landratsamtes abgeben und werden telefonisch über den Zeitpunkt zur Abholung unterrichtet. Selbstverständlich werden nach einer Anlaufphase auch in Karlstadt wieder Zulassungen von Privatpersonen und Gewerbetreibenden ermöglicht werden.

Am 17. April wurde die Bearbeitung von postalisch eingesandten Zulassungsvorgängen beendet. Eine Bearbeitung erfolgt ab sofort nur noch nach Vorsprache und Terminierung (Trennung Kfz-Handel und Privat).

Bei den Terminvereinbarungen werde eine Priorisierung vorgenommen, erklärt das Landratsamt. Die Zulassung von Motorrädern und Wohnmobilen könne deshalb nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Die Sachbearbeitung von Angelegenheiten des Fahrerlaubniswesens erfolgt zunächst weiterhin ausschließlich postalisch. Auskünfte hierzu erteilen die Führerscheinstellen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020