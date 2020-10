Angetrunkener versetzt Boxhieb

Mitltenberg.Ein bislang Unbekannter versetzte am Donnerstagabend einem 23-jährigen Fußgänger einen Faustschlag in die Magengegend und konnte unerkannt flüchten.

Gegen 20.15 Uhr war der 23-Jährige zu Fuß in der Krausstraße unterwegs und beobachtete den späteren Täter, welcher an einer Hecke urinierte und einen stark angetrunkenen Eindruck machte.

Nachdem der Geschädigte an dem Mann vorbeigegangen war, folgte der Unbekannte und sprach ihn in russischer Sprache an. Weil der Geschädigte kein Wort verstand, ging er weiter. Der Unbekannte packte ihn daraufhin am Arm und schlug ihm ohne Vorwarnung mit der rechten Faust in die Magengegend.

Die Mutter des 23-Jährigen, welche zufällig hinzukam, konnte ihren Sohn von dem Unbekannten wegziehen und der Täter flüchtete in Richtung Realschule. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 175 cm groß, 25 Jahre alt, Brillenträger. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem grauem Kapuzenpulli. Der Geschädigte hatte Glück und konnte auf eine ärztliche Untersuchung verzichten. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020