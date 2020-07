Angebote aus allen Bereichen

Wertheim.Durch das ehrenamtliche Engagement des Stadtjugendrings Wertheim (SJR) werden die Sommerferien auch in der Coronapandemie zu „Ferien für Entdecker“.

Auch auf den Stadtjugendring Wertheim und seinen Partnern hat die Corona-Pandemie und die damit verbundenen rechtlichen Auflagen für Aktionen zahlreiche Auswirkungen.

„Umso glücklicher sind wir, dennoch ein Programm für unsere ’Ferien für Entdecker’ anbieten zu können“, erklärte Stadtjugendring Vorsitzender Birger-Daniel Grein, der das Programm ehrenamtlich geplant hatte. Unterstützt wurde er dabei von seiner Stellvertreterin Urte Bauer, die ebenso einiges an ehrenamtliche Zeit in das Programm investierte. Die Anzahl an Veranstaltungen ist in diesem Jahr nicht so hoch wie in den Vorjahren, da viele Aktionen durch die Coronaauflagen nicht realisiert werden können. Dennoch gibt es ein abwechslungsreiches Programm in den über sechs Wochen Sommerferien. Bei diesem können die Kinder wieder vieles entdecken und ausprobieren.

Die Angebote richten sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Organisation erfolgte komplett ehrenamtlich. Auch die meisten der Angebote durch die Partner werden rein ehrenamtlich durchgeführt. So kommen viele hundert Stunden unentgeltlicher Einsatz zusammen. Die Angebote des Vereinsdachverbands Stadtjugendring und seiner Partner kommen unter anderem aus den Bereichen Technik, Natur, Tiere, Sport, Kino und Geschichte.

Neben den anmeldepflichtigen Aktionen gibt es wieder Aktionen, bei den die Kinder einfach vorbei kommen können.

Alle Angebote wurden nach der aktuell gültigen Coronaverordnung geplant. Sollten Veranstaltungen wegen Änderungen der Verordnung ausfallen müssen, werden die Teilnehmer zeitnah informiert.

Die Einschreibung zu den anmeldepflichtigen Aktionen erfolgt wie gewohnt über das Onlineanmeldesystem des SJR. sjr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020