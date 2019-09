Anfeuerungsrufe bei spannenden Duellen zu hören

Urphar.Laute Anfeuerungsrufe waren am Samstagnachmittag am Mainufer hinter dem Feuerwehrhaus in Urphar zu hören. Beim Fischerstechen des Sommerfestes der DLRG Urphar, Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Urphar, MC UrWald und DRK Urphar sahen die Zuschauer viele spannende Duelle.

Bereits zum dritten Mal fand dieser Wettkampf statt. Zwei Schlauchboote fahren dabei aufeinander zu und vorne auf dem Podest steht eine Person mit einer gepolsterten Lanze. Ziel ist es, den Gegner vom Podest zu stoßen. Dabei wurden verschiedenste Techniken ausprobiert, mal mit viel Geschwindigkeit anfahren, mal den Gegner mit Kampfgeschrei irritieren oder doch lieber vorsichtiges Abtasten.

Spaß und Fairness

Der Ehrgeiz war groß, doch der Spaß und die Fairness waren genauso wichtig. So sahen die Zuschauer viele lustige Abgänge in den noch relativ warmen Main. Der warme Spätsommertag lieferte beste Bedingungen für diese Veranstaltung.

Beim Wettkampf der Jugendlichen traten vier Mannschaften an: zwei aus den Reihen der Dorfkickers („Flying Horse“ und „Red Bull“), die Jugendfeuerwehr Urphar und „Spontan“. Nachdem sich jeder gegen jeden ein Duell lieferte, stand Team „Red Bull“ auf Platz eins in der Tabelle, Platz zwei ging an den Titelverteidiger: die Jugendfeuerwehr Urphar. Durch Punktgleichheit lieferten sich die anderen beiden Mannschaften ein Stechen um den dritten Platz, den „Flying Horse“ für sich entschied. In der Jury der Wettkämpfe saßen Alicia Diehm, Tamara Witzel und Judith Flegler.

Sieben Mannschaften am Start

Bei den Erwachsenen gingen sieben Mannschaften an den Start, die im selben Modus kämpften. Der Stecher der Mainschleifenbläser (Posaunenchor Bettingen-Urphar-Lindelbach) war dabei am standhaftesten und musste sich nur einmal geschlagen geben. So errangen sie nach einem vierten Platz im letzten Jahr diesmal den Sieg.

Jeweils vier gewonnene Duelle am Ende des Wettkampfs hatten „Heavy’s Keller“ und die „Sparkling Girls“ (Damenballett Urphar), Letztere waren die einzige reine Damenmannschaft im Wettbewerb. Die beiden lieferten sich ein hart umkämpftes Duell um den zweiten Platz. Hier ging „Heavy’s Keller“ als glücklicher Sieger vom Main. Auf den weiteren Plätzen landeten der MC UrWald, die „Bodenquetscher“ (SSV Volleyballer), „Hons-Peddas“ und „Black Pearl“ (DLRG Aglasterhausen). Hier bildeten Lucia Diehm, Sanna Fiederling und Laurin Schäfer die Jury. Außerdem koordinierte Heiko Diehm den Wettkampf, während Kerstin Mattern das Spektakel moderierte. Die Pokale überreichten dann Markus Korteneck (Abteilungsleiter Feuerwehr Urphar), Detlev Dosch (Vorsitzender MC UrWald) und Kerstin Mattern (Vorsitzende DLRG Urphar) gemeinsam.

Einnahmen für guten Zweck

Die Vorsitzende ging noch kurz darauf ein, dass alle Einnahmen des Festes dem Umbau des DLRG-/DRK-Raumes zugutekommen. Hier werde man einen gemeinsamen Gruppen- und Schulungsraum schaffen, der von allen vier Vereinen genutzt wird.

Aktuell habe man mit 35 Personen schon 360 Stunden Eigenleistung in den Raum gesteckt. Dabei seien auch die Jugendlichen fleißig dabei. Nach der Siegerehrung wurde noch lange weitergefeiert. kem

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019