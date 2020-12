An der Entwicklung der Gemeinschaft interessiert

Höhefeld.Es gibt kaum eine Höhefelder Institution, die er nicht mitgestaltet hat – als Bürgermeister, Ortsvorsteher, Aufsichtsratsvorsitzender der Höhefelder Genossenschaft oder von 1942 bis 2004 als Organist in der Kirche. Manche Einrichtungen wie der Kindergarten gehen gar auf seine Initiative zurück. Am heutigen Dienstag wird der Höhefelder Ehrenbürger Hermann Hörner 90 Jahre alt.

Geboren wurde Hörner am 8. November 1930 in eine Höhefelder Landwirtsfamilie. Nach der Volksschule half er im elterlichen Betrieb mit. Eine weitere Ausbildung war zunächst nicht möglich. „Nach der Schule war der Krieg aus. Da gab es gar nichts. Die Schule war drei Jahre geschlossen“, erinnert sich der Jubilar. Später konnte er allerdings noch zwei Winter die Landwirtschaftsschule besuchen.

1961 heiratete Hörner seine Frau Hannelore. Aus der Ehe gingen drei Söhne und eine Tochter hervor. Heute zählen außerdem acht Enkel zur Familie, darunter ein Mädchen.

1964 übernahm Hörner den Hof, der sich in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft betätigte. „Ein Gemischtwarenladen, so war das damals üblich“, erklärt Hörner. Er betreibt den Hof bis 1994. Seitdem führt sein Sohn ihn im Nebenerwerb.

Das Leben in und für die Dorfgemeinschaft ist ein zentrales Thema in Hörners Lebenslauf. Bereits 1958 wurde er Mitglied des Gemeinderats. Von 1966 bis 1975 war er ehrenamtlicher Bürgermeister, nach der Eingemeindung dann bis 1994 Ortsvorsteher. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hatte er damit zu kämpfen, dass zunächst die Hauptschüler nach Gamburg gingen und schließlich 1974 die Schule komplett geschlossen wurde. Das hält er bis heute für einen Fehler. „Die Pfiffigen gehen auf Schulen außerhalb, die Dörfer bluten aus.“ Doch Hörner machte aus der Not eine Tugend.

Da nun der Gymnastikraum leerstand, gründet er darin kurzerhand den Höhefelder Kindergarten, der 1969 in Betrieb ging. Zur gesicherten Finanzierung wurde eine gemeinsame Trägerschaft von Kirche und Kommune beschlossen, damals ein neues Konzept. Er sei überzeugt gewesen: „Zusammen stemmen wir das“ – und so ist es bis heute geblieben.

Es gibt auch kaum einen Verein, in dem Hörner nicht im Vorstand war. „Meistens ging ich als einfaches Mitglied zur Versammlung und kam als Vorstandsmitglied heraus“, erinnert er sich. So etwa im Höhefelder Obstbauverein, in dem er 1950 Mitglied wurde und dem er dann 48 Jahre vorstand. In der Höhefelder Genossenschaft war er von 1963 – 1975 Aufsichtsratsvorsitzender, bis diese in der Wertheimer Genossenschaft aufging. Hörner erinnert sich noch gut an die Zeit, als er die Buchhaltung in privaten Räumen machte, bevor das Kassenhaus mit Warenlager gebaut wurde. Beteiligt war er auch an der Aufforstung des Waldes rund um Höhefeld. Er ist froh, dass die Unwetter und Dürren der letzten Jahre diesem Wald nichts anhaben konnten.

Die Liste könnte endlos weitergeführt werden: die Höhefelder Herolde, das Rote Kreuz, bei dem er noch bis zu seinem 85. Geburtstag aktiv war, oder der Sportverein. „Hier war ich aber nur passives Mitglied“, schränkt Hörner bescheiden ein. Umso aktiver war er beim Gesangsverein, nämlich 28 Jahre als dessen Dirigent. Für all dieses Engagement verlieh ihm die Ortschaft Höhefeld 2010 die Ehrenbürgerschaft.

Heute ist er ruhiger geworden, aber es interessiert ihn immer noch, was um ihn herum vor sich geht. „Im Moment lese ich ganztags“, meint er. Er beginnt mit der Regionalzeitung. Und dann kommen die Fachzeitschriften für Landwirtschaft. Landwirtschaft und die gute Entwicklung seiner Dorfgemeinschaft – die Themen, die den heute ältesten Bürger Höhefelds immer begleitet haben – und für die er in unermüdlichem ehrenamtlichen Einsatz über Jahrzehnte sehr viel geleistet hat.

