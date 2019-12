Amnesty-Briefmarathon für Menschen in Not weltweit

Wertheim.Am internationalen Tag der Menschenrechte, am Dienstag, 10. Dezember, veranstaltete die Wertheimer Amnesty International Gruppe gemeinsam mit dem Roxy Kino einen Film-Abend mit Briefmarathon.

In zehn verschiedenen Fällen konnte sich die Gruppe mit einem Brief für Menschen in Not und Gefahr einsetzten. Es gab Informationen zum Schicksal der überwiegend jungen Menschen aus verschiedenen Ländern. Die Regierungen werden zur Einhaltung der Menschenrechte aufgefordert, die Briefe werden unterschrieben und an die jeweiligen Regierungen geschickt.

Ziel ist es möglichst viele Briefe weltweit zu verschicken. Dadurch entsteht öffentlicher Druck und die Situation für die Betroffenen kann verbessert werden. An diesem Abend wurde der Film „ Morgen bist du frei“ von Hossein Poursseifi mit dem Prädikat besonders wertvoll gezeigt. Er erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Beate und Omid, die zur Zeit der Islamischen Revolution, in den Iran gehen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Das Team von Amnesty Wertheim freute sich sehr über die Unterstützung beim Briefmarathon und die zahlreichen Besucher. Bild: Heike Scharm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019