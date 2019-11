American Diner ausgeräumt

Eichel.Mit brachialer Gewalt verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Zugang zum American Diner in der Würzburger Straße in Wertheim.

Zwischen Mitternacht und 8 Uhr am Morgen schlugen die Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und gelangten so in den Schankraum.

Im ersten Stock wurde eine weitere, extra gesicherte Tür mit roher Gewalt aufgehebelt und ein Tresor entwendet. Auch eine Geldkassette wurde geleert.

Den rund 40 Kilogramm schweren Geldschrank warfen die Täter zum Abtransport aus dem Fenster und flüchteten danach unerkannt.

Der Sachschaden übersteigt indes die Beute: Rund 2000 Euro nach Polizeiangaben fallen nun für die nötigen Reparaturen an.

Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier in Wertheim zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019