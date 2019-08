„Am Ende hat man Tränen in den Augen“

Wertheim.Das Wertheimer Burgfilmfest feiert ein kleines Jubiläum. Seit nunmehr fünf Jahren zieht es Kinofreunde hinauf in die alten Gemäuer des Wahrzeichens. Zum „Jubiläum“ finden sich unter den insgesamt 13 Filmen einige Besonderheiten. Dazu gehörte auch der Auftaktfilm am Donnerstag. Gezeigt wurde „Bohemian Rhapsody.“

Legendäre Rockgruppe

Der Film erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Gruppe „Queen“ gründeten, eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der Film begleitet Queen, während sie Hit über Hit produzieren, die Musikcharts anführen und dabei ihre Musik immer weiter entwickeln. Durch so grundverschiedene Songs wie „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“ sowie unzählige weitere Lieder gelang der Band ein beispielloser Erfolg, der Freddie zu einem der beliebtesten Entertainer weltweit machte.

Doch hinter der Fassade des Erfolgs kämpft Freddie mit seiner inneren Zerrissenheit. Der aus Sansibar stammende Parse sucht unablässig nach seinem Platz in der Welt, während er gleichzeitig versucht, sich mit einer Sexualität zu arrangieren, die er selbst kaum definieren kann. Freddie wagt es, sich zu widersetzen, aber zahlt auch den Preis dafür. Zum exzessiven Leben verführt und von dunklen Kräften getrieben, trennt sich Freddie von Queen, um eine Solo-Karriere zu starten. Sein Versuch, sich als Solo-Künstler neu zu erfinden, endet mit Enttäuschung und weiterer Isolation.

Freddie, der unter der fehlenden Zusammenarbeit mit seiner Musikerfamilie leidet, erkennt schließlich, dass die Magie von Queen und das Geheimnis ihres Erfolges darin liegt, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu beflügeln. Freddie gelingt es rechtzeitig für „Live Aid“, die Band zu vereinen. Aber das Schicksal und sein exzessiver Lebensstil legen ihm ein niederschmetterndes Hindernis in den Weg. Mit diesem Worten fasste der Filmverleih den Inhalt des faszinierend schönen Musikstreifens zusammen.

Der Film gehört zu den Lieblingsstreifen von Burgmanager Christian Schlager. „Ich habe ihn im Oktober 2018 im Broadway gesehen. Schon während des Films war klar: Den werden wir Open Air zeigen“, berichtete er. Es sei ein wahnsinnig begeisternder Film, mitreißend, mit tollen Musikszenen. „Am Ende hat man Tränen in den Augen.“ So war auch bald die Entscheidung gefallen, ihn als Startfilm des Jubiläumsfilmfests zu zeigen. Im Vorverkauf für den ersten Abend gab es eine Besonderheit. „Erstmals gab es dafür schon seit November 2018 Karten im Vorverkauf. Von Anfang an wurden auch kontinuierlich Karten verkauft.“ Der Film laufe überall super. Schon vor zwei Wochen waren die rund 650 Plätze ausverkauft.

Trotz Regens gut besucht

Obwohl es am Donnerstagabend vor Filmstart teils heftig regnete, waren die meisten der Filmfans gekommen. Mit dem Start des Films wich der Regen aufkommendem Wind. Wie die Begeisterung der Zuschauer verdeutlichte, überzeugte der Film nicht nur eingefleischte Queen-Fans. Mitsummen und rhythmisches Wippen war überall im Burghof zu sehen und zu hören. Allerdings hätte sich so mancher Zuschauer gewünscht, sich aus der Regenpelle schälen zu können, um mitklatschen und lauthals mitsingen zu können. Lediglich am Ende des gezeigten Band Aid-Konzerts schafften es ein paar Zuschauer, die inzwischen eiskalten Hände in Bewegung zu setzen.

Karten für die weiteren Filme sind noch im Vorverkauf erhältlich. Schlager schwärmte von drei der Filme besonders: „Pulp Fiction“ am 22. August, „Green Book“ am 25. August und den Musikfilmfans legte er „Rocket Man“ am 23. August ans Herz. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019