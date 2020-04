Am Auto der Polizei versucht

Neunkirchen.Im März und April häuften sich in den Höhengemeinden von Neunkirchen die Mitteilungen, dass nachts zwei dunkel gekleidete Personen verdächtig um die Häuser herumschleichen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Diebstähle angezeigt wurden. Es wurden insbesondere unverschlossene Fahrzeugtüren geöffnet, um Bargeld und verschiedene Gegenstände zu entwenden. Für den Heimweg klauten die zunächst unbekannten Täter unverschlossene Fahrräder und ließen sie später liegen. Die Tatorte verteilten sich auf Riedern, Richelbach, Neunkirchen und Umpfenbach sowie Nassig und Ebenheid. Auffällig war, dass keine Aufbrüche verübt wurden. Die Täter prüften aber ziemlich alle Autos, ob sie offen waren. Im Zuge der Ermittlungen der Polizei kristallisierten sich zwei polizeibekannte Männer als Tatverdächtige heraus. Die 31- und 39-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Miltenberg sind bereits wegen ähnlich gelagerter Diebstähle in Erscheinung getreten. Am Sonntagmorgen um 2.30 Uhr wurden die beiden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sinnigerweise hatten sie versucht, das parkende, zivile Polizeiauto zu öffnen. Bei der Durchsuchung ihres Wohnanwesens wurde diverses Diebesgut aufgefunden. Es wurden insbesondere Geldbörsen, Taschenlampen, Armbanduhren und diverse Messer sichergestellt. Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden,. Nach der Festnahme wurden die Diebe in die Haftzelle nach Miltenberg verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige auch einer Diebstahlsserie von Dezember bis März im Bereich Lohr am Main verdächtigt wird. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung wurden auch Beweismittel für dieses Verfahren aufgefunden. pol

