Altöl und Autoreifen eingesammelt

Dertingen.Fast 40 Leute haben sich allein am Samstag an der Aktion saubere Landschaft in Dertingen beteiligt. Zusätzlich haben die Schüler und Lehrer der Mandelberg-Grundschule bereits in der Woche vor Fastnacht den Müll rund um die Schule, am Spielplatz und um den Sportplatz eingesammelt.

Jugendfeuerwehr an der Spitze

In Dertingen ist mittlerweile die Jugendfeuerwehr, die größte Gruppe die sich an dieser Aktion beteiligt, die alle zwei Jahre von der Stadt Wertheim durchgeführt wird. Aber auch die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Fanfarenzug und der Ortschaftsrat haben Teilnehmer geschickt, die sich zusammen mit weiteren Kindern am Feuerwehrhaus trafen, um den Müll zu sammeln.

Ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen und Müllsäcken wurde dieses Mal in drei Gruppen der Müll entlang der Hauptstraßen Richtung Wüstenzell, Bettingen, Kembach und auch am Radweg Richtung Bettingen die Landschaft gesäubert.

Müllsünden

Die Höhepunkte der Müllsünden in diesem Jahr waren fast zwei komplette Sätze Autoreifen, Behälter mit Altöl, komplette Sitzgarnituren, getragene Unterwäsche, Bierflaschen und natürlich jede Menge Verpackungen der Schnellrestaurants.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020